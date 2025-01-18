УАФ оштрафовала гендиректора Оболони за поведение

КДК УАФ обязал ФК "Оболонь" (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 гривен за несоблюдение требований Кодекса этики и честной игры УАФ генеральным директором "пивоваров" Александром Резниченко.

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Речь идет об уважении к коллегам, соперникам, арбитрам, официальным представителям, сотрудникам футбольных структур, представителям средств массовой информации, болельщикам.

Также УАФ видит в поведении функционера пренебрежительные действия, оскорбления, унижение чести и достоинства участников футбольного сообщества, учитывая вред последствий от эмоциональных высказываний и негативного поведения.