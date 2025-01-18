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Более сотни единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Более сотни единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны были ликвидированы и ранены еще 1340 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 116 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 817160 (+1340) человек,
  • танков ‒ 9803 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20394 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 22040 (+21) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22579 (+13),
  • крылатых ракет ‒ 3049 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34325 (+69) ед,
  • специальной техники – 3699 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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