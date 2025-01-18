Более сотни единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Также устранены 1340 россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны были ликвидированы и ранены еще 1340 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 116 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 817160 (+1340) человек,
- танков ‒ 9803 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20394 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 22040 (+21) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22579 (+13),
- крылатых ракет ‒ 3049 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34325 (+69) ед,
- специальной техники – 3699 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч
- Луческу: Я сказал Ахметову - есть только один способ сделать из футбола шоу
- Дорогой трансфер. Саудовский клуб готовит предложение по киперу сборной Украины
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000