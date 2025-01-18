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Армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: кроме пострадавших есть и четверо погибших

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Повреждена одна из станций метро

Армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: кроме пострадавших есть и четверо погибших

ДСНС Києва

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Утром 18 января россияне атаковали Киев с воздуха. Это привело к гибели четырех человек в Шевченковском районе. Также на данный момент известно о трех пострадавших.

В столице зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в том числе станции метро "Лукьяновская", сообщает мэр города Виталий Кличко. Станция закрыта на вход и выход. Поезда курсируют без остановки.

Первую воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:54. Она продолжалась до 05:46, однако через несколько минут раздались взрывы. Вторая тревога началась в 05:50 и завершилась в 07:05.

“Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения.

Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован”, – говорится в отчете ГСЧС.

Кроме этого, в Голосеевском районе упал обломок. Предварительно – без пострадавших.

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Источник:
ДСНС
Опубликовал: Максим Кучер
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