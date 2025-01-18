Армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: кроме пострадавших есть и четверо погибших
Повреждена одна из станций метро
ДСНС Києва
Утром 18 января россияне атаковали Киев с воздуха. Это привело к гибели четырех человек в Шевченковском районе. Также на данный момент известно о трех пострадавших.
В столице зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в том числе станции метро "Лукьяновская", сообщает мэр города Виталий Кличко. Станция закрыта на вход и выход. Поезда курсируют без остановки.
Первую воздушную тревогу в Киеве объявили в 04:54. Она продолжалась до 05:46, однако через несколько минут раздались взрывы. Вторая тревога началась в 05:50 и завершилась в 07:05.
“Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения.
Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован”, – говорится в отчете ГСЧС.
Кроме этого, в Голосеевском районе упал обломок. Предварительно – без пострадавших.
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