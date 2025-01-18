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Россияне запустили ночью четыре баллистических ракеты и 39 дронов: сколько сбила ПВО?

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Оккупанты снова напали с воздуха

Россияне запустили ночью четыре баллистических ракеты и 39 дронов: сколько сбила ПВО?

ДСНС Києва

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В ночь с 17 на 18 января россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Для этого они использовали 39 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Они были запущены из Миллерова, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Также армией РФ были применены еще четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Место пусков: Воронежская и Брянская области.

“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбыт двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 на Киевщине и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областей.

14 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в отчете ВС ВСУ.

Эта атака привела к гибели людей в столице. Кроме этого, пострадали лица как и в Киеве, так и в других населенных пунктах.

“К сожалению, в результате вражеского удара по Киеву погибли люди – сбитые баллистические ракеты упали в Шевченковском районе города. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, ​​автомобили и магистральный водопровод.

По предварительным данным, в настоящее время информации о погибших в Запорожье нет, продолжаются поисковые работы, но есть пострадавшие, им оказывается помощь. Противник ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства”, – сообщают в пресс-службе ПС ВСУ.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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