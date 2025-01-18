Снова вместе. За медиакоманду Милевского будет играть легендарный партнер Артема по Динамо
Воссоединение
Медиакоманда IGNIS, за которую выступает бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, вскоре представит новичка коллектива.
Им стал легендарный партнер Артема Милевского по выступлениям в «Динамо» Александр Алиев. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников. Вскоре представление Алиева как игрока медиакоманды IGNIS состоится официально.
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Ранее Александр Алиев играл за медиакоманду "Профан", и уже встречался на поле с Артемом Милевским в качестве соперника. Теперь будет играть с ним бок о бок как партнер.
Впервые после воссоединения пару Милевский - Алиев может будет увидеть на поле в воскресенье, 19-го января, на матче IGNISа против "Руха" (19:00).
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