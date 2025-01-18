Федорчук: Динамо передержало Шепелева и Андриевского. Игроки хорошего уровня, но без моментов
Игроков стоило отпускать раньше
Фото: tavriya.com.ua
Украинский тренер Олег Федорчук считает, что Владимир Шепелев и Александр Андриевский пересидели в "Динамо".
"Шепелев с Андриевским даже чем-то друг друга дублируют – хорошие физические качества, техника, но при этом очень неэффективны в атаке. Игроки хорошего уровня, но без ярких моментов, чтобы за них можно было зацепиться. Взять того же Буяльского – есть проблемы в отборе, но при этом он достаточно результативен. Бражко – вопрос техники, но при этом хороший удар, игра в отборе”.
“Шепелев в "Динамо" откровенно пересидел, клуб его передержал. Как и Андриевского. Думаю, что с ними нужно было прощаться еще два сезона назад, имея возможность выручить за них деньги. Возможно, в тех же чемпионатах Турции или Бельгии они себя проявили бы", – убежден Федорчук.
Владимир дебютировал в столичной команде в сезоне 2016/17, Александр – в кампании 2014/15.
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