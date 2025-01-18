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Федорчук: Динамо передержало Шепелева и Андриевского. Игроки хорошего уровня, но без моментов

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Игроков стоило отпускать раньше

Федорчук: Динамо передержало Шепелева и Андриевского. Игроки хорошего уровня, но без моментов

Фото: tavriya.com.ua

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Украинский тренер Олег Федорчук считает, что Владимир Шепелев и Александр Андриевский пересидели в "Динамо".

"Шепелев с Андриевским даже чем-то друг друга дублируют – хорошие физические качества, техника, но при этом очень неэффективны в атаке. Игроки хорошего уровня, но без ярких моментов, чтобы за них можно было зацепиться. Взять того же Буяльского – есть проблемы в отборе, но при этом он достаточно результативен. Бражко – вопрос техники, но при этом хороший удар, игра в отборе”.

Читайте такжеВ том числе и в Испании. У Шепелева есть несколько вариантов продолжения кареьры

“Шепелев в "Динамо" откровенно пересидел, клуб его передержал. Как и Андриевского. Думаю, что с ними нужно было прощаться еще два сезона назад, имея возможность выручить за них деньги. Возможно, в тех же чемпионатах Турции или Бельгии они себя проявили бы", – убежден Федорчук.

Владимир дебютировал в столичной команде в сезоне 2016/17, Александр – в кампании 2014/15.

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Олег Федорчук Динамо (Киев) Александр Андриевский Владимир Шепелев
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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