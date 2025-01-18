Харатин – о контракте с Вересом: Мне понравилось видение развития команды. Сейчас она демонстрирует прогресс

Игорь Харатин раскрыл мотив своего перехода в ровенский "Верес".

"Сначала мне предложил присоединиться к команде Юрий Викторович Габовда. Потом я пообщался с главным тренером и президентом клуба. Меня заинтересовало это предложение, и потому я здесь. Мне понравилось видение развития команды, тем более сейчас она демонстрирует прогресс".

“Я хочу играть и помогать команде, а также поддерживать молодых игроков. У меня есть опыт выступлений и в Европе, и в Украине, и я постараюсь использовать его, чтобы помочь "Вересу".

Некоторые матчи команды я уже посмотрел. В коллективе есть дух борьбы и желание побеждать. Надеюсь, что вместе с "Вересом" мы сможем сделать шаг вперед", – отметил Харатин.