Харатин – о контракте с Вересом: Мне понравилось видение развития команды. Сейчас она демонстрирует прогресс
Новичок красно-белых прокомментировал сделку
Фото: legia.com
Игорь Харатин раскрыл мотив своего перехода в ровенский "Верес".
"Сначала мне предложил присоединиться к команде Юрий Викторович Габовда. Потом я пообщался с главным тренером и президентом клуба. Меня заинтересовало это предложение, и потому я здесь. Мне понравилось видение развития команды, тем более сейчас она демонстрирует прогресс".
“Я хочу играть и помогать команде, а также поддерживать молодых игроков. У меня есть опыт выступлений и в Европе, и в Украине, и я постараюсь использовать его, чтобы помочь "Вересу".
Некоторые матчи команды я уже посмотрел. В коллективе есть дух борьбы и желание побеждать. Надеюсь, что вместе с "Вересом" мы сможем сделать шаг вперед", – отметил Харатин.
В активе Игоря 76 матчей в УПЛ в составе четырех коллективов.
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