КМ. Колос и Ингулец забили 3 гола в спарринге

Представители УПЛ "Колос" и "Ингулец" провели между собой товарищескую игру. Встреча состоялась на тренировочной базе ковалевцев в Софиевской Борщаговке.

Хозяева быстро вышли вперед, но до конца тайма пропустили дважды. После перерыва команда вышла уже другим составом. Несмотря на все, счет не изменился - 1:2 в пользу "Ингульца".

Контрольный матч

18.01.2025. Софиевская Борщаговка

"Колос" - "Ингулец“ 1:2

"Колос" в первом тайме: Горох - Бондаренко (К), Шершень, Цуриков, Бойко - Гагнидзе, Ореховский, Ррапай - Великан, Гусол, Диего

"Колос" во втором тайме: Мысак - Козик, Поправка, Канаев, Бойко - Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефиренко, Безручук - Ковталюк

Голы: Велетень - Резепов, Сад