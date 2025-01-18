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КМ. Колос и Ингулец забили 3 гола в спарринге

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Играли на Киевщине

КМ. Колос и Ингулец забили 3 гола в спарринге

Фото: Колос

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Представители УПЛ "Колос" и "Ингулец" провели между собой товарищескую игру. Встреча состоялась на тренировочной базе ковалевцев в Софиевской Борщаговке.

Хозяева быстро вышли вперед, но до конца тайма пропустили дважды. После перерыва команда вышла уже другим составом. Несмотря на все, счет не изменился - 1:2 в пользу "Ингульца".

Контрольный матч

18.01.2025. Софиевская Борщаговка

"Колос" - "Ингулец“ 1:2

"Колос" в первом тайме: Горох - Бондаренко (К), Шершень, Цуриков, Бойко - Гагнидзе, Ореховский, Ррапай - Великан, Гусол, Диего

"Колос" во втором тайме: Мысак - Козик, Поправка, Канаев, Бойко - Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефиренко, Безручук - Ковталюк

Голы: Велетень - Резепов, Сад

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Контрольные матчи товарищеские матчи Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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