КМ. Колос и Ингулец забили 3 гола в спарринге
Играли на Киевщине
Фото: Колос
Представители УПЛ "Колос" и "Ингулец" провели между собой товарищескую игру. Встреча состоялась на тренировочной базе ковалевцев в Софиевской Борщаговке.
Хозяева быстро вышли вперед, но до конца тайма пропустили дважды. После перерыва команда вышла уже другим составом. Несмотря на все, счет не изменился - 1:2 в пользу "Ингульца".
Контрольный матч
18.01.2025. Софиевская Борщаговка
"Колос" - "Ингулец“ 1:2
"Колос" в первом тайме: Горох - Бондаренко (К), Шершень, Цуриков, Бойко - Гагнидзе, Ореховский, Ррапай - Великан, Гусол, Диего
"Колос" во втором тайме: Мысак - Козик, Поправка, Канаев, Бойко - Демченко, Криворучко, Денисенко, Алефиренко, Безручук - Ковталюк
Голы: Велетень - Резепов, Сад
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