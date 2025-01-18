КМ. Ворскла с Кулачем в составе проиграла чешскому клубу
В сухую
Фото: Ворскла
Полтавская "Ворскла" провела первый спарринг на тренировочных сборах в Турции. Играя двумя разными составами в двух таймах, команда уступила 0:3 чешскому "Градец Кралове".
Пресс-служба "ворсклян" отмечает, что футболисты впервые играли на зеленом поле после работы на песке в течение двух недель. Стоит добавить, что в матче принял участие нападающий Владислав Кулач, который сейчас без клуба.
Контрольный матч
18 января 2025 года. Анталия, Турция.
"Ворскла" - "Градец Кралове“ (Чехия) 0:3
"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Пердута, Павлюк, Гучек, Бацула, Скляр, Малыш, Авдили, Салабай, Кане, Кулач.
"Ворскла" (2 тайм): ГНП, Хрипчук, Романец, Багинский, ГНП, ГНП, Шевченко О., Ндукве, Иеде, Сердюк, Островский.
Голы: Кучера (19), Петрашек (23), Головацкий (48)
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