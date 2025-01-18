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КМ. Ворскла с Кулачем в составе проиграла чешскому клубу

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КМ. Ворскла с Кулачем в составе проиграла чешскому клубу

Фото: Ворскла

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Полтавская "Ворскла" провела первый спарринг на тренировочных сборах в Турции. Играя двумя разными составами в двух таймах, команда уступила 0:3 чешскому "Градец Кралове".

Пресс-служба "ворсклян" отмечает, что футболисты впервые играли на зеленом поле после работы на песке в течение двух недель. Стоит добавить, что в матче принял участие нападающий Владислав Кулач, который сейчас без клуба.

Контрольный матч

18 января 2025 года. Анталия, Турция.

"Ворскла" - "Градец Кралове“ (Чехия) 0:3

"Ворскла" (1 тайм): Домолега, Пердута, Павлюк, Гучек, Бацула, Скляр, Малыш, Авдили, Салабай, Кане, Кулач.

"Ворскла" (2 тайм): ГНП, Хрипчук, Романец, Багинский, ГНП, ГНП, Шевченко О., Ндукве, Иеде, Сердюк, Островский.

Голы: Кучера (19), Петрашек (23), Головацкий (48)

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Ворскла (Полтава) Контрольные матчи товарищеские матчи
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Источник:
Ворскла
Опубликовал: Виктор Иванчук
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