Друзья воссоединились. Медиакоманда Милевского представила звездного новичка команды
Дамы и господа, это Александр Алиев!
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Медиакоманда Милевского представила новичка команды.
Медиаклуб IGNIS, за который выступает Артем Милевский, представил Александра Алиева. Клуб выпустил видеоролик.
"Легендарное воссоединение кентов", - написал клуб.
Александр Алиев уже играл в медиафутбол за команду "Профан" и противостоял на поле Артему Милевскому. Теперь они вместе в одной команде.
Клуб устроит пресс-конференцию, на которой будет Александр Алиев. Корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева показала фото:
Пару Милевский - Алиев можно будет увидеть на поле в воскресенье, 19-го января, на матче IGNISа против "Руха", который стартует в 19 часов.
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