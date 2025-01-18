Друзья воссоединились. Медиакоманда Милевского представила звездного новичка команды

Медиакоманда Милевского представила новичка команды.

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Медиаклуб IGNIS, за который выступает Артем Милевский, представил Александра Алиева. Клуб выпустил видеоролик.

"Легендарное воссоединение кентов", - написал клуб.

Александр Алиев уже играл в медиафутбол за команду "Профан" и противостоял на поле Артему Милевскому. Теперь они вместе в одной команде.

Клуб устроит пресс-конференцию, на которой будет Александр Алиев. Корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева показала фото:

Пару Милевский - Алиев можно будет увидеть на поле в воскресенье, 19-го января, на матче IGNISа против "Руха", который стартует в 19 часов.