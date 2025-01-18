"Какая заграница? Кто меня выпустит?": Безбородько - о вариантах продолжения карьеры

Нападающий Денис Безбородько поделился подробностями расторжения контракта с "Колосом", а также рассказал о поисках новой команды.

- Денис, кто был инициатором расторжения контракта с "Колосом"?

- К этому решению пришли обе стороны - я и клуб. В последнее время я получал мало игровой практики. Мы сели, поговорили и пришли к выводу, что мне будет лучше продолжить карьеру там, где я буду стабильно играть.

- На какой срок у вас был рассчитан контракт с "Колосом"?

- Еще на полгода.

- По информации ТаТоТаке, вы не входили в планы главного тренера "Колоса".

- Все правильно. А сидеть без игровой практики и тренироваться с U-19 нет смысла. Возраст мне еще позволяет поиграть на высоком уровне, поэтому надо двигаться вперед.

- Разговаривали с Поздеевым по поводу ваших перспектив в "Колосе"?

- Нет. В последнее время Поздеев со мной не разговаривал.

- Он как-то вам объяснял, почему вы мало играете?

- Вообще никак.

- А вы у него интересовались об этом?

- Я не хотел интересоваться. Я делал все возможное на тренировках, но за результат отвечает тренер. Я не играю, хорошо, вопросов нет.

- Какой вообще Поздеев тренер, вы понимали его принципы работы?

- Конечно, понимал и старался выполнять. Он больше доверяет молодежи, а с такими 30-летними футболистами, как я, ему не особо интересно работать. А какой он тренер, решать уже не мне, время покажет.

- Есть уже варианты, где продолжите карьеру?

- Пока все на стадии переговоров. Этим занимается мой агент - Вадим Шаблий. Пока не буду забегать наперед, посмотрим, что из этого получится.

- Переговоры ведутся с украинскими или зарубежными клубами?

- Какая заграница? Кто меня выпустит? (Смеется, - прим.). Переговоры ведутся с украинскими клубами.

- Слышал, что вами интересовался "Металлист 1925".

- Одно дело интересоваться, и совсем другое - делать конкретное предложение. Конкретики пока что нет.