"Какая заграница? Кто меня выпустит?": Безбородько - о вариантах продолжения карьеры
Одним можно, другим - нет?
koloskovalivka.com
Нападающий Денис Безбородько поделился подробностями расторжения контракта с "Колосом", а также рассказал о поисках новой команды.
- Денис, кто был инициатором расторжения контракта с "Колосом"?
- К этому решению пришли обе стороны - я и клуб. В последнее время я получал мало игровой практики. Мы сели, поговорили и пришли к выводу, что мне будет лучше продолжить карьеру там, где я буду стабильно играть.
- На какой срок у вас был рассчитан контракт с "Колосом"?
- Еще на полгода.
- По информации ТаТоТаке, вы не входили в планы главного тренера "Колоса".
- Все правильно. А сидеть без игровой практики и тренироваться с U-19 нет смысла. Возраст мне еще позволяет поиграть на высоком уровне, поэтому надо двигаться вперед.
- Разговаривали с Поздеевым по поводу ваших перспектив в "Колосе"?
- Нет. В последнее время Поздеев со мной не разговаривал.
- Он как-то вам объяснял, почему вы мало играете?
- Вообще никак.
- А вы у него интересовались об этом?
- Я не хотел интересоваться. Я делал все возможное на тренировках, но за результат отвечает тренер. Я не играю, хорошо, вопросов нет.
- Какой вообще Поздеев тренер, вы понимали его принципы работы?
- Конечно, понимал и старался выполнять. Он больше доверяет молодежи, а с такими 30-летними футболистами, как я, ему не особо интересно работать. А какой он тренер, решать уже не мне, время покажет.
- Есть уже варианты, где продолжите карьеру?
- Пока все на стадии переговоров. Этим занимается мой агент - Вадим Шаблий. Пока не буду забегать наперед, посмотрим, что из этого получится.
- Переговоры ведутся с украинскими или зарубежными клубами?
- Какая заграница? Кто меня выпустит? (Смеется, - прим.). Переговоры ведутся с украинскими клубами.
- Слышал, что вами интересовался "Металлист 1925".
- Одно дело интересоваться, и совсем другое - делать конкретное предложение. Конкретики пока что нет.
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