Представили легенду. Милевский и Алиев приняли участие в пресс-конференции накануне супер-игры
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Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве проходит пресс-конференция перед матчем медийных футбольных клубов IGNIS и "Ruh Media Team".
В частности, в ней принимают участие игрок IGNIS Артем Милевский и новичок команды Александр Алиев.
???? Аліна Єрофеєва, UA-Футбол pic.twitter.com/EeDxGTVrbQ— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 18, 2025
???? Аліна Єрофеєва, UA-Футбол pic.twitter.com/3phzKprbjb— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 18, 2025
Поединок между IGNIS и "Ruh Media Team" состоится в воскресенье, 19-го января. Старт встречи - в 19 часов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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