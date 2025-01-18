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Представили легенду. Милевский и Алиев приняли участие в пресс-конференции накануне супер-игры

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Представили легенду. Милевский и Алиев приняли участие в пресс-конференции накануне супер-игры

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В Киеве проходит пресс-конференция перед матчем медийных футбольных клубов IGNIS и "Ruh Media Team".

В частности, в ней принимают участие игрок IGNIS Артем Милевский и новичок команды Александр Алиев.

Представили легенду. Милевский и Алиев приняли участие в пресс-конференции накануне супер-игры - изображение 1
Представили легенду. Милевский и Алиев приняли участие в пресс-конференции накануне супер-игры - изображение 2

Поединок между IGNIS и "Ruh Media Team" состоится в воскресенье, 19-го января. Старт встречи - в 19 часов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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