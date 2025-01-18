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"Что мы только не делали". Алиев и Милевский прокомментировали свое примирение после ссоры

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"Что мы только не делали". Алиев и Милевский прокомментировали свое примирение после ссоры

Новина українською

Сегодня, 18-го января, Александр Алиев стал новым игроком медиакоманды IGNIS. Таким образом, произошло воссоединение с Артемом Милевским.

На пресс-конференции перед матчем медийных футбольных клубов IGNIS и "Ruh Media Team", футболисты рассказали, как примирились после ссоры.

"Мы не общались. Было где-то недопонимание: с его стороны, с моей стороны. Всему приходит конец, как говорится. Тем более, у нас идет война в стране... Хотя и мы находимся в тылу... Мы не должны ссориться. Мы должны общаться. Поговорили, пожали руки. Жизнь продолжается, и смотрим только вперед", - сказал Алиев.

"Мы к этому пришли. Мы взрослые люди, которые прожили в разных отелях миров, курили в туалете... Что мы только не делали... Поэтому, как мы можем не быть друзьями. Это нормально. Я рад, я рад", - сказал Милевский.

Поединок между IGNIS и "Ruh Media Team" состоится в воскресенье, 19-го января. Старт встречи - в 19 часов.

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Артем Милевский Александр Алиев
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
18.01.2025 в 20:41
А кто скем ? новость 21+
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
18.01.2025 в 20:41
А кто скем ? новость 21+
Ответить
0
0

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