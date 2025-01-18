Петряк: Только сейчас начал приходить в себя

Полузащитник "Шахтера" Иван Петряк вспомнил период своей тяжелой травмы, рассказал о "Заре" и ответил на другие вопросы.

- Какой самый сложный момент в вашей карьере вы пережили и как вы его преодолели?

- Травма которая произошла на тренировке, после которой я исчез с радаров. Сделали 3 операции. Благодаря Скибинскому Дмитрию Игоревичу я смог вернуться на поле, и только сейчас начал приходить в себя. Семья, дети, семья не дали расклеиться, хотя я был очень близко.

- Что вы считаете своим самым большим достижением?

- Немножко что-то выиграл, что-то увидел, где-то поиграл, но в целом не очень доволен. Но это еще не конец.

- Какое место в вашей карьере и сердце занимает луганская "Заря"?

- "Заря" навсегда есть и будет в моем сердце. Я там начал свою футбольную историю, именно в "Заре" в меня поверили, поэтому эта команда 100% навсегда в моем сердце.

- Кто из тренеров УПЛ сыграл важную роль и вашей карьере?

- Вернидуб, Ребров, Щищенко, Ковалец, Бабич - это люди, которые доверяли мне, которые помогали мне, и всегда поддерживали меня, если бы хорошо или плохо я не играл. Конечно было много иностранных тренеров, которые тоже хорошо ко мне относились и верили в меня!