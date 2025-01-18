Шепелев отказался переходить в середняк УПЛ

Журналист Игорь Бурбас рассказал, что экс-полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев отказался от перехода в "ЛНЗ".

Источник отмечает, что черкасцы готовы были повторить зарплату, которую игрок имел в "Динамо". Впрочем, Шепелев хочет рассмотреть другие варианты.

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Напомним, футболист всю свою карьеру выступал за киевский гранд. В этом сезоне появился на поле лишь в одном матче.