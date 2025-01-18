Экс-легионер Днепра рассказал об унижениях со стороны генерального директора Стеценко

Бывший полузащитник "Днепра" Давидсон Мораис, выступавший за клуб в 2006-2009 годах, рассказал, как ему работалось под руководством Владимира Бессонова. Футболист также вспомнил о сложных отношениях с генеральным директором "Днепра" Андреем Стеценко.

- Вспомню еще один матч, который для меня был практически прощальным. После длительного периода травм я вернулся на поле и сыграл против донецкого "Металлурга". Для меня это был очень важный момент, потому что во время травм меня унижал генеральный директор клуба, намекая, что я только получаю деньги и ничего не делаю. Сегодня впервые я могу откровенно говорить об этом. В том матче я вернулся на поле, показал великолепную игру и был признан многими лучшим игроком. Это был момент, когда мою ценность в команде наконец увидели.

- Вы говорите о тогдашнем генеральном директоре Андрее Стеценко?

- Да, я говорю именно о нем. Это был неприятный, грубый человек, который много унижал меня словами и действиями в этот период из-за моих травм.

По моему мнению, тренер Владимир Бессонов был слишком старым для этой должности, а его методы работы - устаревшими. Он обращался с нами, как с солдатами, был грубым и имел устаревшие подходы. Я видел в футболе с ним вещи, которых раньше никогда не встречал.

Как-то, после возвращения из Турции с предсезонного сбора, я узнал, что он в интервью сказал, что не любит меня, и латиноамериканцы не будут играть под его руководством. Я спросил об этом у генерального директора, и он подтвердил, что это правда. Я спросил его, почему меня не отпустят из команды, если ни тренер, ни он не хотят меня здесь видеть. Я предложил покинуть клуб без выплаты компенсации, но с условием, что мне позволят найти новый клуб. На следующий день директор согласился и сказал, что клуб нуждается лишь в "отмазке" перед болельщиками, поскольку многие из них любили меня. Так я разорвал контракт и покинул "Днепр".