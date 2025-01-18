Оболонь покинул защитник. Еще одного игрока планируют отдать в аренду

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал, что команду покинул защитник Павел Лукьянчук. Также отметил, что полузащитник Александр Чернов отправится в аренду.

Кроме этого, Шищенко поделился планами команды на ближайшее время.

"Покинул команду Павел Лукьянчук, а Александр Чернов уйдет в аренду. Все остальные остаются в команде. Мы ждем еще одного игрока в аренду, но есть нюанс с этим трансфером. Ждем информацию в ближайшее время.

До сборов в Турции будем работать в одноразовом режиме. Три дня в тренажерном зале, затем на искусственном поле, а 21 января отправимся в Турцию. Просили, чтобы на сборах были команды из разных чемпионатов - Болгарии, Австрии, Чехии, Польши. Уже есть шесть соперников - это хорошие, крепкие команды, с разными тактическими схемами и разными стилями игры", - сказал Шищенко.