Рубчинский: Нынешние сборы в Динамо намного тяжелее, чем у меня были раньше

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский подвел итоги первой части тренировочного сбора в Турции и рассказал о подготовке к Лиге Европы.

- Валентин, как чувствуешь себя, как настроение после игрового дня?

- Сегодня было преимущественно восстановление, легкая тренировка - пробежались, потянулись. Вчера были две тяжелые игры, немного устали, потому что почти все играли по 90 минут. Поэтому сегодня была легкая тренировка.

- Это первые зимние сборы для тебя с "Динамо". Чем они особенные для тебя, чем запомнились, возможно?

- Сборы тяжелые, нужно много бегать. В общем, нынешние сборы намного тяжелее, чем у меня были раньше. Но хватило нескольких тренировок, чтобы привыкнуть к нагрузкам, поэтому сейчас уже все в порядке.

- Первая часть турецкого сбора, можно сказать, подошла к своему завершению, впереди официальная игра. Можешь сделать какие-то выводы конкретно для себя, сложно было возвращаться в тонус?

- Не скажу, что сложно, нужно недели полторы, чтобы набрать те кондиции, в которых были до отпуска. Думаю, мы хорошо подготовились, и уже посмотрим по официальным играм, насколько это так. Мы провели ряд спаррингов, как по мне, на достаточно неплохом уровне, а уже официальные игры покажут уровень нашей готовности.

- С кем лично ты больше всего общаешься в команде?

- Больше всего дружу в команде с Ванатом, Бражко, Михавко. Также, конечно, с Пихаленком, потому что мы давно знакомы.

- Многие футболисты говорят, что не так много времени свободного на сборах. Как ты его проводишь?

- Если оно и есть, могу поиграть в видеоигры или в карты с ребятами. Конечно, родным также звоню.

- Лично для тебя чем запомнился завершившийся 2024 год?

- Прежде всего, тем, что я перешел в "Динамо". Также поехал на Олимпийские игры и представлял Украину на них - это большое достижение как для меня, так и для всей страны. Было приятно забить там первый гол. Конечно, хотелось бы иметь больше игрового времени, но, как по мне, год для меня прошел довольно успешно.

- Ты забил самый первый в истории сборной Украины гол на Олимпийских играх. Какой можешь вспомнить наиболее приятный и, наоборот, самый неприятный моменты в 2024-м?

- Самый приятный - это гол на Олимпийских играх. Самый неприятный - наверное, это то, что исчез "Днепр-1", команда, в которой я играл и которая стала родной для меня.

- Против кого из футболистов тебе было играть сложнее всего индивидуально?

- Наверное, это аргентинец Хулиан Альварес, когда мы противостояли Аргентине на Олимпиаде.

- Кто из игроков "Динамо" наиболее неуступчив, с кем тяжелее всего вести борьбу в двухсторонках?

- Назову Попова и Бражка, ведь они очень мощные в физическом плане.