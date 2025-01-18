КМ. Колос - Ингулец 1:2. Видео голов и обзор матча

"Ингулец" в спарринге победил "Колос“. Все голы произошли в первом тайме. Первыми забили ковалевцы, но дальше отличались только петровцы.

21-го января "Колос" отправится на тренировочный сбор в Турцию. "Ингулец" продолжит готовиться к возобновлению сезона в Украине.

Контрольный матч

18.01.2025. Софиевская Борщаговка

"Колос»" - "Ингулец“ 1:2

Голы: Велетень - Резепов, Сад