КМ. Колос - Ингулец 1:2. Видео голов и обзор матча
Почти УПЛ
Фото: Колос
"Ингулец" в спарринге победил "Колос“. Все голы произошли в первом тайме. Первыми забили ковалевцы, но дальше отличались только петровцы.
21-го января "Колос" отправится на тренировочный сбор в Турцию. "Ингулец" продолжит готовиться к возобновлению сезона в Украине.
Контрольный матч
18.01.2025. Софиевская Борщаговка
"Колос»" - "Ингулец“ 1:2
Голы: Велетень - Резепов, Сад
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