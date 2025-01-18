Ворскла просматривает экс-кипера Зари и нигерийского защитника
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chornomorets.football
"Ворскла" взяла на просмотр двух игроков во время тренировочного сбора в Турции. Речь идет о 32-летнем экс-голкипере "Шахтера" и "Карпат" Алексее Шевченко и 23-летнем нигерийском защитнике Окези Принсе Эбенезере. Оба футболиста с лета прошлого года находятся в статусе свободных агентов.
Источник утверждает, что они уже успели принять участие в товарищеском матче против "Градец Кралове", сыграв во втором тайме.
Алексей Шевченко также выступал в запорожском "Металлурге" и "Черноморце". Последним его клубом был польский "Заглембе". Принс играл в "Зимбре", армянском "Ноа" и болгарской "Арде".
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