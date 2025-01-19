Петряк: Современное состояние украинского футбола не плохое. Проблемы везде и это затрагивает футбол, поэтому нужно ждать
Нападающий оценил уровень УПЛ
Фото: ФК Полісся
Иван Петряк дал интервью Telegram-каналу "Инсайды от Пасечника 2.0".
“Аренда закончилась и я вернулся в “Шахтер”, с которым действующий контракт. Жду, что мне скажет руководство "горняков" и потом будем решать, где я продолжу карьеру. Полгода в Одессе оцениваю отрицательно, потому что результаты неудовлетворительны. Если команда внизу турнирной таблицы, значит футболисты не показали хорошей игры.
В последнее время очень сложно что-либо планировать в своей карьере, но еще порох есть, поэтому хочу еще поиграть. Сейчас буду учиться на тренерскую лицензию, а там жизнь покажет, ничего не могу планировать, потому что не знаю, что будет завтра".
“Проходил через много тренеров, у каждого свой подход, свои наставления, футбольные хитрости, поэтому у каждого понемногу взял, говорить не буду, пусть это останется секретом.
Современное состояние украинского футбола не плохое, многие молодые игроки прогрессируют, имеют больше игрового времени, чем раньше, нужно еще время, чтобы они себя могли лучше зарекламировать. Наша страна в состоянии войны, конечно, есть над чем работать, но пока это не очень важно, потому что проблемы везде и это затрагивает наш футбол, поэтому нужно ждать.
[Самый памятный момент в карьере] Наверное, это дебют в профессиональном футболе на "Донбасс Арене" и дебют за национальную сборную Украины", – заявил Петряк.
"Черноморец" был четвёртым клубом Ивана в Украине.
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