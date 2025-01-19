Петряк: Современное состояние украинского футбола не плохое. Проблемы везде и это затрагивает футбол, поэтому нужно ждать

Иван Петряк дал интервью Telegram-каналу "Инсайды от Пасечника 2.0".

“Аренда закончилась и я вернулся в “Шахтер”, с которым действующий контракт. Жду, что мне скажет руководство "горняков" и потом будем решать, где я продолжу карьеру. Полгода в Одессе оцениваю отрицательно, потому что результаты неудовлетворительны. Если команда внизу турнирной таблицы, значит футболисты не показали хорошей игры.

В последнее время очень сложно что-либо планировать в своей карьере, но еще порох есть, поэтому хочу еще поиграть. Сейчас буду учиться на тренерскую лицензию, а там жизнь покажет, ничего не могу планировать, потому что не знаю, что будет завтра".