Упущенная победа Арсенала без Зинченко, разгром Борнмута Забарного, поражения Ярмолюка и Цыганкова. Главные новости за 18 января

Начинаем наш традиционный дайджест с новостей из солнечной Испании. В 20-м туре испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" приехала в гости к "Хетафе". Подопечные Ханси Флика, благодаря усилиям Кунде, первыми открыли счет во встрече, однако хозяевам удалось установить паритет на табло еще до конца первого тайма. Таким образом, сейчас "блауграна" расположилась на 3-й позиции в турнирной таблице испанского первенства. В свою очередь, "Хетафе" под руководством Хосе Бордаласа занимает 16-е место.

В параллельном поединке чемпионата Испании "Жирона" на своем поле принимала "Севилью". В итоге, команда Мичела, хоть и первой открыла счет в матче, потерпела поражение - со счетом 1:2. Украинский вингер хозяев поля Виктор Цыганков начал эту встречу в стартовом составе и провел на поле все 90 минут игрового времени. При этом, представитель сборной Украины отметился даже ассистом. На данном этапе сезона "Жирона" и "Севилья" являются соседями по турнирной таблице - разница между коллективами составляет всего лишь 2 зачетных балла.

Переносимся на "Туманный Альбион". В рамках 22-го тура тамошней АПЛ "Арсенал" на своем поле принимал "Астон Виллу" - подопечные Микеля Артеты расписали результативную ничью с футболистами Унаи Эмери. "Канониры" первыми открыли счет во встрече, и даже дважды поразили ворота соперника, однако дважды пропустили и упустили победу. Александр Зинченко попал в заявку лондонцев, однако в матче так и не сыграл.

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В отличие от Зинченко, другой украинский защитник, уже традиционно, отыграл полный поединок в рамках английского регулярного чемпионата. Конечно, речь идет об Илье Забарном и его "вишневых". В частности, в гостевой встрече 22-го тура "Борнмут" Андони Ираолы неожиданно разгромил "Ньюкасл" Эдди Гау - со счетом 4:1.

Также, свой след в 22-м туре АПЛ оставил и украинский хавбек - Егор Ярмолюк. Его "пчелки" стойко держались все основное время поединка против лидера первенства - "Ливерпуля" под руководством Арне Слота. Однако, в компенсированное ко встрече время уругвайский нападающий "мерсисайдцев" Дарвин Нуньес за две минуты отметился победным дублем.

Теперь к новостям Апеннинского полуострова. В 21-м туре итальянской серии А "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини принимала "Наполи" под руководством Антонио Конте. В итоге, бергамаски и неаполитанцы на двоих провели 5 забитых мячей, однако победу одержали именно гости. На данный момент, несмотря на поражение, "Наполи" продолжает лидировать в турнирной таблице. В свою очередь, "Аталанта" занимает третью позицию, отставая от лидера на 7 очков.

В еще одном поединке итальянского регулярного чемпионата состоялся центральный матч тура - встреча между туринцами и миланцами. Речь идет об очной игре "Ювентуса" Тиаго Мотты и "Милана" Сержиу Консейсау. Судьбу матча решили точные выстрелы Мбангулы и Веа - во втором тайме. Сейчас зебры замыкают топ-4 турнирной таблицы Серии А, а "россонери" - расположились аж на 8-й позиции.

И на конец, к новостям Пиренейского полуострова. В 20-м туре тамошней Ла Лиги подопечные Диего Симеоне за 90 минут так и не сумели взломать оборону "Леганеса". Более того, "матрасники" даже потерпели поражение, пропустив в начале второго тайма от Настасича. Несмотря на прерывание победной серии, "Атлетико" сохранил лидирующую позицию в таблице чемпионата Испании. Однако, у мадридского "Реала", который отстает лишь на один зачетный балл, есть еще матч в запасе.