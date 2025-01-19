  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
В тренде

"Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности

Общие новости

Анастасия поделилась, что испытывает из-за стереотипного восприятия

"Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности

instagram.com/_konoplya.anastasia_

Новина українською

Жена игрока "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия не относит себя к состоятельным людям.

Читайте также"Есть негласные правила, норма поведения", - Конопля о том, что один из игроков сборной на Евро ночевал в отеле с женой

– Ощущаете ли давление общественности из-за вашего статуса жены известного футболиста? Как реагируете на мысли: "Ей легко, потому что денег много"?

– Много денег – понятие субъективное. Я не считаю, что у нас много денег, поэтому и себя к богатым людям не отношу. Я стараюсь не реагировать на негатив со стороны людей, потому что не хочу перенимать это на себя. Я и мои близкие люди знают, какой путь я прошла и прохожу, а другим ничего не желаю доказывать, – заверила Анастасия.

В текущем сезоне Ефим сыграл 17 матчей в составе "горняков".

По теме
yellow-arrow
Петряк: Современное состояние украинского футбола не плохое. Проблемы везде и это затрагивает футбол, поэтому нужно ждать
yellow-arrow
КМ. Колос - Ингулец 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ворскла просматривает экс-кипера Зари и нигерийского защитника
Ефим Конопля
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
РБК
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости