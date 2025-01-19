"Стараюсь не реагировать": жена Конопли ответила, как воспринимает давление общественности
Анастасия поделилась, что испытывает из-за стереотипного восприятия
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Жена игрока "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия не относит себя к состоятельным людям.
– Ощущаете ли давление общественности из-за вашего статуса жены известного футболиста? Как реагируете на мысли: "Ей легко, потому что денег много"?
– Много денег – понятие субъективное. Я не считаю, что у нас много денег, поэтому и себя к богатым людям не отношу. Я стараюсь не реагировать на негатив со стороны людей, потому что не хочу перенимать это на себя. Я и мои близкие люди знают, какой путь я прошла и прохожу, а другим ничего не желаю доказывать, – заверила Анастасия.
В текущем сезоне Ефим сыграл 17 матчей в составе "горняков".
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