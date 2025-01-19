Федорчук: Бущан заслужил на то, чтобы поиграть за границей
Специалист убежден, что опытный кипер мог бы продолжить карьеру в иностранной команде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном уходе Георгия Бущана из "Динамо".
"В любом случае, Бущан заслужил то, чтобы поиграть за границей, он уже достаточно долго в клубе. А вот где в конечном итоге он себя проявит – это очень сложный вопрос, ведь, как правило, в чемпионатах с низкой спортивной составляющей очень сложно держать себя в форме. Типичный пример – Бензема, обладатель "Золотого мяча". Поехал в Саудовскую Аравию – и растворился", – считает Федорчук.
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Георгий на сборах сыграл весь матч против ФКСБ (2:1) и один тайм с "Видзевом" (1:1).
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Источник:FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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