Федорчук: Бущан заслужил на то, чтобы поиграть за границей

Украинский тренер Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном уходе Георгия Бущана из "Динамо".

"В любом случае, Бущан заслужил то, чтобы поиграть за границей, он уже достаточно долго в клубе. А вот где в конечном итоге он себя проявит – это очень сложный вопрос, ведь, как правило, в чемпионатах с низкой спортивной составляющей очень сложно держать себя в форме. Типичный пример – Бензема, обладатель "Золотого мяча". Поехал в Саудовскую Аравию – и растворился", – считает Федорчук.