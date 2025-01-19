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Федорчук: Бущан заслужил на то, чтобы поиграть за границей

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Специалист убежден, что опытный кипер мог бы продолжить карьеру в иностранной команде

Федорчук: Бущан заслужил на то, чтобы поиграть за границей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский тренер Олег Федорчук отреагировал на слухи о возможном уходе Георгия Бущана из "Динамо".

"В любом случае, Бущан заслужил то, чтобы поиграть за границей, он уже достаточно долго в клубе. А вот где в конечном итоге он себя проявит – это очень сложный вопрос, ведь, как правило, в чемпионатах с низкой спортивной составляющей очень сложно держать себя в форме. Типичный пример – Бензема, обладатель "Золотого мяча". Поехал в Саудовскую Аравию – и растворился", – считает Федорчук.

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Георгий на сборах сыграл весь матч против ФКСБ (2:1) и один тайм с "Видзевом" (1:1).

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Олег Федорчук Георгий Бущан
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Александр Симченко
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