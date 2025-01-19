Половина участников УПЛ попала в рейтинг лучших клубов планеты за последний год
Неожиданный результат
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
8 представителей украинского чемпионата включили в перечень лучших команд мира в 2024 году. Список, насчитывающий 700 коллективов, подготовила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).
"Шахтер" занял в этом
Топ-20 в основном состоит из коллективов Италии, Англии и Испании. В топ-100 самое большое представительство у Бразилии и трех упомянутых стран. В пятерку лучших вошли "Реал", "Байер", "Аталанта", "Ливерпуль" и "Ботафого".
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Опубликовал: Александр Симченко
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