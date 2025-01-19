Половина участников УПЛ попала в рейтинг лучших клубов планеты за последний год

8 представителей украинского чемпионата включили в перечень лучших команд мира в 2024 году. Список, насчитывающий 700 коллективов, подготовила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

"Шахтер" занял в этом рейтинге 130-е место, киевское "Динамо" - 146, "Александрия" – 394, "Кривбасс" – 454, "Рух" – 509, "Полесье", – 545, "Заря" – 628, ЛНЗ – 656.

Топ-20 в основном состоит из коллективов Италии, Англии и Испании. В топ-100 самое большое представительство у Бразилии и трех упомянутых стран. В пятерку лучших вошли "Реал", "Байер", "Аталанта", "Ливерпуль" и "Ботафого".