Силы обороны были ликвидировали и ранили за сутки 1580 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Пропорционально много и уничтоженной техники
Фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1580 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 154 единицы техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава ‒ около/ about 818 740 (+1580) человек,
- танков ‒ 9811 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20412 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22055 (+15) ед,
- РСЗО – 1262 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36),
- крылатых ракет ‒ 3051 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34401 (+76) ед,
- специальной техники – 3700 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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