  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны были ликвидировали и ранили за сутки 1580 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
В тренде

Силы обороны были ликвидировали и ранили за сутки 1580 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Общие новости
Обновлено

Пропорционально много и уничтоженной техники

Силы обороны были ликвидировали и ранили за сутки 1580 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1580 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 154 единицы техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава ‒ около/ about 818 740 (+1580) человек,
  • танков ‒ 9811 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20412 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 22055 (+15) ед,
  • РСЗО – 1262 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1046 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22615 (+36),
  • крылатых ракет ‒ 3051 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34401 (+76) ед,
  • специальной техники – 3700 (+1).
По теме
yellow-arrow
Бывший легионер львовских Карпат назвал лучшего тренера
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 61 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?
yellow-arrow
Половина участников УПЛ попала в рейтинг лучших клубов планеты за последний год
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости