Россияне ночью атаковали Украину 61 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?
Несколько не удалось сбить
Генштаб
В ночь с 18 на 19 января россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В общей сложности для этого армия РФ применила 61 ударный дрон "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.
Оккупанты осуществляли запуск БпЛА по трем разным направлениям: Миллерово, Брянск и Орел, что на территории России.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.
15 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
Еще один дрон находится в воздухе. Боевая работа продолжается.
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