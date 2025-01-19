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Россияне ночью атаковали Украину 61 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Несколько не удалось сбить

Россияне ночью атаковали Украину 61 БпЛА. Со скольки справилась ПВО?

Генштаб

Новина українською

В ночь с 18 на 19 января россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. В общей сложности для этого армия РФ применила 61 ударный дрон "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов.

Оккупанты осуществляли запуск БпЛА по трем разным направлениям: Миллерово, Брянск и Орел, что на территории России.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 43-х ударных БПЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

15 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.

Еще один дрон находится в воздухе. Боевая работа продолжается.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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