Бывший легионер львовских Карпат назвал лучшего тренера
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Фото: ФК Карпати Львів
Бывший нигерийский легионер львовских Карпат Самсон Годвин рассказал о том, каким тренером были Кононов и Маркевич.
Лучший тренер в вашей карьере?
Мистер (Маркевич) и Кононов.
Что скажете о Мироне Маркевиче? Какие у вас были отношения?
Мистер - один из лучших украинских тренеров. Именно он пригласил меня в "Карпаты". Наши отношения особые, потому что он дал мне старт в "Карпатах" и сделал молодого игрока из Нигерии хорошим. Маркевич спокойный и хорошо знает игру, это его лучшие характеристики.
Какие остались воспоминания о Кононове, который позже возглавил "Краснодар", "Ахмат" и "Спартак"?
На тот момент он был очень хорошим тренером, хорошо знал детали игры. Объяснял все до мелочей, чтобы игрокам было легко обрабатывать всю информацию.
Что думаете об объединении "Карпат" и "Руха"?
Я мало что знаю об этом, но очень надеюсь, что это будет хорошим решением для львовского футбола.
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