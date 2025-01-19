Андриевский – о спарринге Полесья: Не чувствовал, что это была первая игра. Тренер злой был, что мы потеряли мяч и пропустили
Новичок волков прокомментировал впечатления от контрольного поединка
polissyafc.com
Александр Андриевский после матча с польской "Лехией" рассказал о словах главного тренера после игры, а также о своей адаптации в клубе.
"Мы потеряли мяч на своей половине поля, получили контратаку и пропустили гол. Все просто в принципе, лучше мы здесь пропустим, чем в чемпионате. Главное сделать работу над ошибками и идти дальше".
“Не чувствовал, что это была первая игра, если честно. Я себя комфортно чувствовал на поле, для первой игры на сборах, думаю, нормально. Да, результат не радует. Хоть мы и играли по тайму, но чувствовалось, что мы под нагрузками, потому это нормальная история на сборах. Ничего нового не было.
Тренер злой был, что мы потеряли мяч и пропустили. Мы играли короткими передачами, а нужно было в том эпизоде играть в глубину и открываться за спину сопернику. Лучше не делать этого в официальных матчах”, – отметил Андриевский.
В этом сезоне Александр провел 13 встреч в составе "Динамо"
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