Андриевский – о спарринге Полесья: Не чувствовал, что это была первая игра. Тренер злой был, что мы потеряли мяч и пропустили

Александр Андриевский после матча с польской "Лехией" рассказал о словах главного тренера после игры, а также о своей адаптации в клубе.

"Мы потеряли мяч на своей половине поля, получили контратаку и пропустили гол. Все просто в принципе, лучше мы здесь пропустим, чем в чемпионате. Главное сделать работу над ошибками и идти дальше".

“Не чувствовал, что это была первая игра, если честно. Я себя комфортно чувствовал на поле, для первой игры на сборах, думаю, нормально. Да, результат не радует. Хоть мы и играли по тайму, но чувствовалось, что мы под нагрузками, потому это нормальная история на сборах. Ничего нового не было.

Тренер злой был, что мы потеряли мяч и пропустили. Мы играли короткими передачами, а нужно было в том эпизоде ​​играть в глубину и открываться за спину сопернику. Лучше не делать этого в официальных матчах”, – отметил Андриевский.