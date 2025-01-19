Ингулец просматривает 7 игроков

В победном спарринге с "Колосом" приняли участие все находящиеся на просмотре потенциальные новички "Ингульца".

По имеющимся данным речь идет об Александре Жовтенко из "Мариуполя", Андрее Меленчуке из "Реал Фармы", Егоре Князеве, Антоне Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталии Фарасеенко из "Буковины", Назаре Гаврилюке ("Полесье-2"), Александре Дихтяруке ("Кремень").

В контрольном матче счет открыли коваливцы, но еще до перерыва Денис Резепов и Валерий Сад вывели "Ингулец" вперед – 2:1. Во втором тайме счет не поменялся. 25 января команда проведет спарринг с "Металлургом" (Запорожье).