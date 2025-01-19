Ингулец просматривает 7 игроков
Они уже показали себя в действии
instagram.com/fcinhulets
В победном спарринге с "Колосом" приняли участие все находящиеся на просмотре потенциальные новички "Ингульца".
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По имеющимся данным речь идет об Александре Жовтенко из "Мариуполя", Андрее Меленчуке из "Реал Фармы", Егоре Князеве, Антоне Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталии Фарасеенко из "Буковины", Назаре Гаврилюке ("Полесье-2"), Александре Дихтяруке ("Кремень").
В контрольном матче счет открыли коваливцы, но еще до перерыва Денис Резепов и Валерий Сад вывели "Ингулец" вперед – 2:1. Во втором тайме счет не поменялся. 25 января команда проведет спарринг с "Металлургом" (Запорожье).
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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