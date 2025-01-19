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Ингулец просматривает 7 игроков

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Ингулец просматривает 7 игроков

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В победном спарринге с "Колосом" приняли участие все находящиеся на просмотре потенциальные новички "Ингульца".

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По имеющимся данным речь идет об Александре Жовтенко из "Мариуполя", Андрее Меленчуке из "Реал Фармы", Егоре Князеве, Антоне Демченко из "Шахтера" (U-19), Виталии Фарасеенко из "Буковины", Назаре Гаврилюке ("Полесье-2"), Александре Дихтяруке ("Кремень").

В контрольном матче счет открыли коваливцы, но еще до перерыва Денис Резепов и Валерий Сад вывели "Ингулец" вперед 2:1. Во втором тайме счет не поменялся. 25 января команда проведет спарринг с "Металлургом" (Запорожье).

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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