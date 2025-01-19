Александрия представила соперников на сборах
Запланировано 12 матчей
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" представила соперников на сборах в Турции.
Клуб из Кировоградской области проведет 12 поединков. Спарринги будут разделены на две части.
В первой части сборов "Александрия" проведет 4 матча:
- 20 января - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)
- 24 января - ФК "Баник" (Острава, Чехия)
- 28 января - ФК "Ферст Виенна" (Вена, Австрия)
- 28 января - ФК "ДАК" (Дунайска Стреда, Словакия)
Вторая часть сборов украинской команды будет состоять из 8-ми матчей:
- 4 февраля - "Висла" (Плоцк, Польша)
- 8 февраля - "Лиепая" (Лиепая, Латвия)
- 12 февраля - "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)
- 12 февраля - "Иберия 1999" (Тбилиси, Грузия)
- 15 февраля - два матча с ФК "Рига" (Латвия)
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Напомним, что "Александрия" ушла на зимнюю паузу на втором месте, набрав 38 баллов в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Владислав Прийменко
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