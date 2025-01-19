"Александрия" представила соперников на сборах в Турции.

Клуб из Кировоградской области проведет 12 поединков. Спарринги будут разделены на две части.

В первой части сборов "Александрия" проведет 4 матча:

20 января - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)

24 января - ФК "Баник" (Острава, Чехия)

28 января - ФК "Ферст Виенна" (Вена, Австрия)

28 января - ФК "ДАК" (Дунайска Стреда, Словакия)

Вторая часть сборов украинской команды будет состоять из 8-ми матчей:

4 февраля - "Висла" (Плоцк, Польша)

8 февраля - "Лиепая" (Лиепая, Латвия)

12 февраля - "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)

12 февраля - "Иберия 1999" (Тбилиси, Грузия)

15 февраля - два матча с ФК "Рига" (Латвия)

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Напомним, что "Александрия" ушла на зимнюю паузу на втором месте, набрав 38 баллов в турнирной таблице УПЛ.