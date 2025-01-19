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Александрия представила соперников на сборах

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Запланировано 12 матчей

Александрия представила соперников на сборах

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" представила соперников на сборах в Турции.

Клуб из Кировоградской области проведет 12 поединков. Спарринги будут разделены на две части.

В первой части сборов "Александрия" проведет 4 матча:

  • 20 января - ФК "Динамо" (Батуми, Грузия)
  • 24 января - ФК "Баник" (Острава, Чехия)
  • 28 января - ФК "Ферст Виенна" (Вена, Австрия)
  • 28 января - ФК "ДАК" (Дунайска Стреда, Словакия)

Вторая часть сборов украинской команды будет состоять из 8-ми матчей:

  • 4 февраля - "Висла" (Плоцк, Польша)
  • 8 февраля - "Лиепая" (Лиепая, Латвия)
  • 12 февраля - "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)
  • 12 февраля - "Иберия 1999" (Тбилиси, Грузия)
  • 15 февраля - два матча с ФК "Рига" (Латвия)

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Напомним, что "Александрия" ушла на зимнюю паузу на втором месте, набрав 38 баллов в турнирной таблице УПЛ.

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Контрольные матчи ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Владислав Прийменко
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