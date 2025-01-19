Годвин оценил, каким президентом для Карпат был Дыминский
Мнение бывшего легионера
Фото з відкритих джерел
Бывший игрок "Карпат" Самсон Годвин, который играл за львовян с 2002 по 2014 год, рассказал, какие отношения имел с тогдашним президентом клуба Петром Дыминским.
"У нас были хорошие отношения. Он хороший президент. Дыминский сделал из той команды нечто особенное для города Львов. Что говорить, если "Карпаты" в то время были одним из самых стабильных клубов, на уровне "Шахтера" и "Динамо", - сказал Годвин.
Напомним, Дыминский находится в розыске. В 2017-м году он попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. Через несколько дней функционер вылетел из Украины на частном самолете.
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Источник:ukrfootball.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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