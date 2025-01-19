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Левый Берег в первом спарринге зимы разгромил собственную Академию

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Левый Берег в первом спарринге зимы разгромил собственную Академию

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Киевский "Левый Берег" провел свой первый контрольный матч в рамках зимних тренировочных сборов. Привычно для себя, команда сыграла с выпускной группой клубной академии - "Левым Берегом" U17.

Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу подопечных Виталия Первака. Авторы забитых голов неизвестны. Пресс-служба отметила лишь, что свой дебютный мяч за киевскую команду забил новичок Андрей Ризнык.

Следующий контрольный матч "Левый Берег" сыграет в среду, 22-го января. Соперником выступит перволиговый "Металлист 1925".

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Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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