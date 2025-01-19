Олейник озвучил свои самые большие премиальные в карьере. Их выплатил Ярославский

Бывший игрок сборной Украины Денис Олейник признался, что самую большую премию в карьере он получил во время выступлений за "Металлист". Тогда клуб возглавлял Александр Ярославский.

"Самая большая премия у меня была в Лиге Европы, когда мы прошли "Сампдорию". Также за выход из группы Лиги Европы.

За "Сампдорию" мы получили 28 тысяч долларов. Это были мои первые две еврокубковые игры. За выход из группы мы получили по 25 тысяч", - рассказал Олейник.