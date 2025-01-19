  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Олейник озвучил свои самые большие премиальные в карьере. Их выплатил Ярославский
В тренде

Олейник озвучил свои самые большие премиальные в карьере. Их выплатил Ярославский

Общие новости

Да, времена Металлиста

Олейник озвучил свои самые большие премиальные в карьере. Их выплатил Ярославский

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Денис Олейник признался, что самую большую премию в карьере он получил во время выступлений за "Металлист". Тогда клуб возглавлял Александр Ярославский.

"Самая большая премия у меня была в Лиге Европы, когда мы прошли "Сампдорию". Также за выход из группы Лиги Европы.

За "Сампдорию" мы получили 28 тысяч долларов. Это были мои первые две еврокубковые игры. За выход из группы мы получили по 25 тысяч", - рассказал Олейник.

За "Металлист" Олейник отыграл 89 матчей, забил 25 гола и отдал 9 ассистов. Недавно Денис завершил карьеру футболиста.

По теме
yellow-arrow
"Футболистам надо много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на сборах": Первак оценил подготовку Левого Берега
yellow-arrow
Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд
yellow-arrow
Левый Берег в первом спарринге зимы разгромил собственную Академию
Денис Олейник Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости