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Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд

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Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В Киеве проходит поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". Впервые за долгое время вместе сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.

Напомним, что вчера, 18-го января, Алиев официально перешел в команду IGNIS, где уже выступал Милевский.

Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд - изображение 1
Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд - изображение 2
Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд - изображение 3
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Уже в своем дебютном матче Александру удалось отличиться голом.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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