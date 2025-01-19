Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд

В Киеве проходит поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". Впервые за долгое время вместе сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.

Напомним, что вчера, 18-го января, Алиев официально перешел в команду IGNIS, где уже выступал Милевский.

Алієв виходить на заміну pic.twitter.com/SpeSIFG66T — Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 19, 2025

Уже в своем дебютном матче Александру удалось отличиться голом.

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