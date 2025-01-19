Воссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд
Делимся фото и видео
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве проходит поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". Впервые за долгое время вместе сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.
Напомним, что вчера, 18-го января, Алиев официально перешел в команду IGNIS, где уже выступал Милевский.
Алієв виходить на заміну pic.twitter.com/SpeSIFG66T— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 19, 2025
Булліт Мілевського pic.twitter.com/U74SrrhuEN— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 19, 2025
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Уже в своем дебютном матче Александру удалось отличиться голом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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