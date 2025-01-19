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"Футболистам надо много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на сборах": Первак оценил подготовку Левого Берега

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"Футболистам надо много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на сборах": Первак оценил подготовку Левого Берега

Фото: Лівий Берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак рассказал, как проходят тренировочные сборы и какие планы имеет команда.

"У нас только начало зимних сборов. Сыграли спарринг против футболистов выпускного класса нашей Академии. Сейчас футболисты получают существенные нагрузки, выполняют много силовой работы. Двигаемся согласно плану.

В течение первой недели сбора работали над физическими кондициями. Как раз в это время закладывается необходимый фундамент в функциональной подготовке. Футболистам надо много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на сборах. Главное, чтобы обошлось без травм. Сейчас работаем в режиме двухразовых тренировок.

Ребята до сборов работали индивидуально, чтобы быть готовыми к началу нашей работы. С психологическим состоянием никаких проблем нет.

Сегодня наш новичок Андрей Ризнык отметился голом. Надеемся, что во время второй части сезона новички нам помогут.

На следующей неделе продолжим работать над физической готовностью. Сыграем контрольный матч с "Металлистом 1925". Во время нагрузок такие матчи надо играть", - сказал тренер.

Сегодня, 19-го января, "Левый Берег" провел свой первый контрольный матч в рамках зимних тренировочных сборов. Привычно для себя, команда сыграла с выпускной группой клубной академии - "Левым Берегом" U17. Игра завершилась со счетом 7:2 в пользу подопечных Виталия Первака.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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