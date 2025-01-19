  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Топ-поединок медиафутбола. Команда Алиева и Милевского выиграла у Ruh Media Team
В тренде

Топ-поединок медиафутбола. Команда Алиева и Милевского выиграла у Ruh Media Team

Общие новости
Обновлено

С такими игроками грех проиграть

Топ-поединок медиафутбола. Команда Алиева и Милевского выиграла у Ruh Media Team

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В Киеве состоялся поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". К слову, за первых сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.

В основное время игра завершилась со счетом 2:2. Далее команды ждала серия буллитов. В ней лучшими оказались ребята из IGNIS (5:3). Общий счет - 7:5.

Читайте такжеВоссоединение на поле. Милевский и Алиев сыграли вместе в матче медийных команд

Алиев отметился голом в основное время и реализовал буллит во время серии. Что касается Милевского - он забить буллит во время игры не сумел.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Андриевский признался, куда мог перейти, кроме Полесья
yellow-arrow
"Здесь все на высоком уровне". Новичок Левого Берега отметил инфраструктуру клуба
yellow-arrow
С новичками и списком спарринг-партнеров. Черноморец отправился на зарубежные сборы
Артем Милевский Александр Алиев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости