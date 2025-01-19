Топ-поединок медиафутбола. Команда Алиева и Милевского выиграла у Ruh Media Team

В Киеве состоялся поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". К слову, за первых сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.

В основное время игра завершилась со счетом 2:2. Далее команды ждала серия буллитов. В ней лучшими оказались ребята из IGNIS (5:3). Общий счет - 7:5.

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Алиев отметился голом в основное время и реализовал буллит во время серии. Что касается Милевского - он забить буллит во время игры не сумел.

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