Топ-поединок медиафутбола. Команда Алиева и Милевского выиграла у Ruh Media Team
С такими игроками грех проиграть
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киеве состоялся поединок между медиакомандами IGNIS и "Ruh Media Team". К слову, за первых сыграли легенды украинского футбола Артем Милевский и Александр Алиев.
В основное время игра завершилась со счетом 2:2. Далее команды ждала серия буллитов. В ней лучшими оказались ребята из IGNIS (5:3). Общий счет - 7:5.
Алиев отметился голом в основное время и реализовал буллит во время серии. Что касается Милевского - он забить буллит во время игры не сумел.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Булліт Мілевського pic.twitter.com/U74SrrhuEN— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 19, 2025
Алієв виходить на заміну pic.twitter.com/SpeSIFG66T— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 19, 2025
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
- Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
- Харлан – о вопросе смены гражданства: Моя позиция – это решение спортсмена
- Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000