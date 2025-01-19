"Здесь все на высоком уровне". Новичок Левого Берега отметил инфраструктуру клуба

Новый нападающий "Левого Берега" Андрей Ризнык рассказал, как переходил к киевлянам. Также игрок отметил инфраструктуру клуба.

"Еще до подписания контракта знал об интересе от клуба. Ко мне звонил Виталий Первак и мы с ним общались. Переговоры длились недолго и я приехал и подписал контракт. Доволен, что все так сложилось.

Я знал многих футболистов в команде, работал с Виталием Перваком, а также мне известны амбиции клуба. Все эти факторы повлияли на мое решение. До перехода в "Левый Берег" поддерживал контакт с братьями Когутами и Максимом Механивым. В коллективе приняли очень хорошо. С адаптацией проблем не возникло.

Я в восторге от клубной инфраструктуры. "Левый Берег" очень быстро развивается во многих аспектах, здесь все на высоком уровне. Также стоит отметить хороший микроклимат внутри коллектива. Постараюсь своей игрой помочь "Левому Берегу" выполнить поставленные задачи", - сказал Ризнык.