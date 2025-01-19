Андриевский признался, куда мог перейти, кроме Полесья

Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский рассказал, какие имел варианты для продолжения карьеры. Также приоткрыл момент ухода из "Динамо".

- Да, признайся честно, как тебя приняли в "Полесье"? Что тебе нравится, а возможно, что-то такое что категорически и не нравится?

- Честно говоря, все нравится. Где я был до этого, нигде таких условий не было для футболистов. Я неделю в команде, поэтому вижу только позитив. Не знаю, у кого есть такие еще условия как здесь. Поэтому это очень классное место, чтобы прогрессировать.

- Я читала твои интервью, где ты, когда ты прекратил собственно сотрудничество с "Динамо" и ты говорил, что рассматриваешь варианты поехать в Европу. Это был такой ход для журналистов? Действительно ли ты рассматривал варианты?

- Да, рассматривал. Там у меня еще есть некоторые семейные обстоятельства. Мы с моей женой общались, и думали как лучше нам сделать. Мы решили остаться в Украине, когда появился вариант с "Полесьем". Вот когда не было вариантов с "Полесьем", я больше хотел в Европу.

- А куда именно, если не секрет? Хотя бы хотя бы какая страна?

- В Польше был вариант, писали из Сегунды испанской, и Турция. А так, больше не было.

- Почему завершилось ваше сотрудничество с "Динамо"?

- У меня через полгода завершался контракт, мы поговорили с главным тренером, он сказал, что я могу, искать себе новую команду. Он на меня не рассчитывает. Так и решили, сказали мне как есть, и я за это благодарен. Сейчас в интернете много разного читаю по поводу этого.

- С какими эмоциями читаешь то, что пишут?

- Эмоции не очень приятные, потому что там много неправды.

- Что именно?

- То, что я кого-то обманул, что я в "Динамо" кого-то обманул, всех пообманывал, чтобы оказаться в "Полесье". Но это не так.

- Как ты думаешь, откуда, так сказать, растут ноги, почему различные инсинуации появляются в интернете?

- Ну как, у меня есть свои мысли. Для меня это грязь, и я не хочу комментировать это.