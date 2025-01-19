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Шахтер сыграет спарринг с молдавским клубом

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После Лиги чемпионов

Шахтер сыграет спарринг с молдавским клубом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

На тренировочных сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграет контрольный матч с "Зимбру". Спарринг анонсировал клуб из Молдовы.

Игра должна состояться 8-го февраля (суббота).

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Напомним, сейчас "Шахтер" готовится к матчам Лиги чемпионов. В среду, 22-го января, украинцы сыграют против "Бреста". Позже, 29-го января, состоится поединок с "Боруссией" Д.

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Контрольные матчи Шахтер (Донецк) Зимбру (Кишинев) товарищеские матчи
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Источник:
Зімбру
Опубликовал: Виктор Иванчук
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