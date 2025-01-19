Шахтер сыграет спарринг с молдавским клубом
После Лиги чемпионов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
На тренировочных сборах в Турции донецкий "Шахтер" сыграет контрольный матч с "Зимбру". Спарринг анонсировал клуб из Молдовы.
Игра должна состояться 8-го февраля (суббота).
Напомним, сейчас "Шахтер" готовится к матчам Лиги чемпионов. В среду, 22-го января, украинцы сыграют против "Бреста". Позже, 29-го января, состоится поединок с "Боруссией" Д.
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