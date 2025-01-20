Уверенные победы Реала и Ман Сити, хороший матч Миколенко за Эвертон. Главные новости за 19 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 19 января

"Реал" пропустил от "Лас-Пальмаса" на первой минуте, но затем забил в ворота соперника семь голов. Правда, три мяча были отменены из-за офсайдов. За "Реал" дебютировало двое воспитанников, Алаба провел первые минуты на поле с декабря 2023. В итоге – победа Мадрида 4:1. "Реал" возглавляет Ла Лигу с отрывом от "Атлетико" в два очка, и от "Барселоны" – в семь.

"Ириски" впервые взяли три очка после возвращения Мойеса, победив в домашнем матче "Тоттенхэм" (3:2). Виталий Миколенко традиционно отыграл полный матч за "Эвертон". Для команды украинца это была четвертая победа в сезоне. Проблемный "Тоттенхэм" проиграл семь из десяти последних матчей в АПЛ.

Команда Рубена Аморима снова разочаровала, на этот раз проиграв "Брайтону" - 1:3. "Манчестер Юнайтед" проиграл в четвертый раз в последних шести матчах АПЛ, и остается во второй половине таблицы.

"Ман Сити" сыграл как в старые времена, и одержала зрелищную победу над одним из аутсайдеров лиги. Чемпион отправил в ворота "Ипчвича" шесть голов. Благодаря этой победе "Манчестер Сити" поднялся сразу на четвертую позицию, "Ипсвич" – третий с конца.

"Нерадзурри" не отпускают лидера чемпионата в отрыв. В воскресенье "Интер" победил на своем поле "Эмполи" (3:1). Расстояние от "Наполи" остается неизменным – три очка. В другом матче дня "Лацио" справился с "Вероной" (3:0), что позволило ему остаться на четвертом месте.

Нападающий Владислав Кулач прошел короткий просмотр в "Ворскле". Как сообщает ТаТоТаке, на следующей неделе "Ворскла" официально сообщит о возвращении игрока. Контракт с Кулачом будет подписан на полтора года.

Флорентино Перес был переизбран на пост президента мадридского "Реала". Перес был единственным кандидатом и получил полную поддержку членов заседания. 77-летний Перес останется в должности до 2029 года.