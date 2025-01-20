Защитник ЦСКА 1948: Динамо – это классный соперник. Класс этой команды действительно выше нашего
Футболист болгарского коллектива не очень разочарован результатом
Фото - startphoto.bg
Защитник софийского ЦСКА 1948 Эмиль Ценов прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с киевским "Динамо" (1:4), который на днях состоялся в Турции.
"Это была очень полезная проверка для нас. Мы показали в этом матче много хорошего. Да, в нашей игре были пробелы, но это нормально. Тем более что киевское “Динамо” – это классный соперник. Класс этой команды действительно выше нашего”.
“Она демонстрирует агрессивный футбол, постоянно атакует, прессингует после потери мяча. В таких матчах иногда нормально получать два, три, четыре гола”, – считает футболист.
После 19 туров ЦСКА 1948 года занимает десятое место в чемпионате Болгарии (21 балл).
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