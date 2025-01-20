Потери армии РФ превысили 820 тысяч военных - Генштаб ВСУ
Хорошие показатели во многих единицах техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1690 оккупантов, 10 танков, 42 бронемашины, 19 артсистем и 3 средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 820 430 (+1690) человек,
- танков - 9821 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 20454 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 22074 (+19) ед,
- РСЗО - 1262 (+0) ед,
- средства ПВО - 1049 (+3) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22768 (+153),
- крылатые ракеты - 3051 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 34488 (+87) ед,
- специальная техника - 3706 (+6).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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