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Потери армии РФ превысили 820 тысяч военных - Генштаб ВСУ

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Хорошие показатели во многих единицах техники

Потери армии РФ превысили 820 тысяч военных - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1690 оккупантов, 10 танков, 42 бронемашины, 19 артсистем и 3 средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 820 430 (+1690) человек,
  • танков - 9821 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 20454 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 22074 (+19) ед,
  • РСЗО - 1262 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1049 (+3) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22768 (+153),
  • крылатые ракеты - 3051 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34488 (+87) ед,
  • специальная техника - 3706 (+6).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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