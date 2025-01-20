Олейник: Коноплянка реализовал потенциал на процентов 60-70. Потенциально он игрок Реала

Бывший украинский футболист Денис Олейник поделился мнением о карьере Евгения Коноплянки.

“Истории у нас положительные. Мы в Милане были на Kings League, давно не виделись. У нас хорошие отношения со времен "Днепра", мы всегда общаемся, когда есть время. Когда-то к нему в Севилью приезжал. Думаю, он реализовал потенциал на 60-70 процентов. Потенциально он игрок "Реала", то есть самого топ-уровня. Очень важно найти своего тренера. Когда есть твой тренер, который тебе доверяет, который тебя хочет видеть в команде, и ты подходишь под ту модель игры – тогда реализуешь себя гораздо легче”.

“В Европе нужно очень много работать на оборону. В Украине что я, играя вингера, что Женя, мы меньше это делали. Когда я приехал в Нидерланды, мне тоже нужно было отрабатывать очень много в обороне. Я думаю, где-то эти моменты немного на начальном этапе были для Жени тяжелыми, потому что он тратил много сил в работе на оборону, и где-то ему не хватало этой свежести в атаке потом. В Европе очень интенсивный футбол, его невозможно сравнивать с Украиной. Там нужно действительно быть в очень сильной физической форме, чтобы эту интенсивность держать”, – сказал Олейник.

Денис и Евгений вместе защищали цвета "Днепра" с 2011 по 2014 годы.