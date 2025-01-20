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ПВО уничтожила ночью более 90 дронов. Боевая работа велась в 13 областях

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Очередной массированный налет

ПВО уничтожила ночью более 90 дронов. Боевая работа велась в 13 областях

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ночь на 20 января 2025 года враг атаковал 141-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф., а также применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской обл. по Сумской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели в Россию.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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