Сикан в Трабзонспоре, дебютный гол Батагова, трансфер Полесья. Главные новости за 20 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 20 января

"Карпаты" объявили о подписании четырех игроков "Руха". Новичками клуба стали полузащитники Олег Федор и Илья Квасница, нападающий Игорь Краснопир и защитник Алексей Сыч.

Краснопор и Сыч заключили долгосрочные контракты с "Карпатами". Квасница и Федор будут защищать цвета клуба на условиях аренды с "Рухом" с последующим обязательством выкупа в течение 2025 года.

Турецкий "Трабзонспор" договорился о трансфере форварда "Шахтера" Даниила Сикана.

Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, "горняки" получат за 23-летнего игрока 6 млн евро. Также в контракте предусмотрены бонусы и процент следующего трансфера футболиста.

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов забил свой первый гол за турецкую команду. В матче 20-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" украинец открыл счет уже на 6-й минуте, замкнув навес после флангового штрафного.

Во вторник, 21 января, "Динамо" в Турции сыграет свой матч группового раунда Лиги Европы против местного "Галатасарая".

Как сообщил главный тренер киевской команды Александр Шовковский, в матче не смогут принять участие хавбек Владимир Бражко и центрбек Денис Попов. Оба игрока еще не успели восстановиться после травм.

В понедельник, 20 января 2025 года, сразу четверо бывших "заложников" петровского "Ингульца" стали свободными. По информации UA-Футбол, Юрий Козыренко, Александр Козак, Максим Мельничук и Сергей Петько, наконец, расторгли контракт с клубом и стали свободными агентами.

Дальнейшая судьба квартета еще неизвестна, однако у игроков есть предложения и рассматриваются варианты продолжения карьеры как в клубах УПЛ, так и в составах представителей чемпионской группы Первой лиги.

Многомесячные мольбы Желько Любеновича могут быть услышаны текущей зимой. С момента старта в Первой лиге главный тренер "Миная" регулярно обращался к руководству через СМИ на пресс-конференциях с просьбой отпустить его. Однако в первой части сезона оставался тренером закарпатцев. Однако, по информации UA-Футбол, подготовку ко второй части чемпионата "Минай" может начать с новым тренерским штабом.

"Байер" Леверкузен продлил контракт с форвардом U-19 Артемом Степановым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 17-летним украинцем рассчитано до 2027 года. Степанов – воспитанник "Шахтера". Он присоединился к "Байеру" в августе 2022 года.

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Илья Крупский после подписания контракта с "Металлистом 1925" приступил к поиску клуба уровня Высшей лиги.

Там 20-летний футболист должен провести вторую часть сезона вместо того, чтобы начинать в апреле выступления в чемпионской группе ПФЛ, где он сыграл бы всего 8 матчей. Как пишет ТаТоТаке, рассматривались и зарубежные варианты - в частности, болгарский "Лудогорец". Но в итоге было принято финальное решение: ближайшие 5 месяцев Крупский отыгрывает на правах аренды в "Ворскле", которой и принадлежал к резонансному трансферу в "Металлист 1925".

Факундо Батиста стал игроком "Полесья", пишет пресс-служба житомирского клуба. Контракт между сторонами подписан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Выступать за новую команду центральный нападающий из Уругвая будет под 9-м номером.