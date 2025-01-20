Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Казани – ЦПД
Есть немало интересных объектов
ASTRA
В ночь на 20 января в городе Казань (Республика Татарстан, РФ) прогремели взрывы. О деталях атаки рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.
"В городе расположено несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в российском ВПК. Среди них Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. Завод активно расширяется, в частности для обслуживания этих самолетов.
Другим важным предприятием является Казанский вертолетный завод, специализирующийся на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.
Также в городе работает Казанский государственный казенный пороховой завод, который производит порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как "Калибр" и "Искандер".
Не первые атаки, но прикрыть небо россии становится все труднее", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось об уничтожении 31 беспилотника над российскими регионами.
Популярное сейчас
- Свитолина отказалась от рукопожатий и совместных фото с россиянкой, которую победила на Australian Open-2025
- Андриевский признался, куда мог перейти, кроме Полесья
- Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках
- Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО