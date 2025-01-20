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Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Казани – ЦПД

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Беспилотники атаковали ряд военных объектов в Казани – ЦПД

ASTRA

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 20 января в городе Казань (Республика Татарстан, РФ) прогремели взрывы. О деталях атаки рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"В городе расположено несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в российском ВПК. Среди них Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. Завод активно расширяется, в частности для обслуживания этих самолетов.

Другим важным предприятием является Казанский вертолетный завод, специализирующийся на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.

Также в городе работает Казанский государственный казенный пороховой завод, который производит порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как "Калибр" и "Искандер".

Не первые атаки, но прикрыть небо россии становится все труднее", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось об уничтожении 31 беспилотника над российскими регионами.

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