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Советник Трампа назвал три ключевых пункта для прекращения войны в Украине

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Прозвучало сравнение с Первой мировой

Советник Трампа назвал три ключевых пункта для прекращения войны в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Дональд Трамп полон решимости закончить войну в Украине. Об этом в интервью на телеканале CBS заявил будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Волтц.

"Я не собираюсь забегать вперед во всех этих вещах, но я скажу вам ключевые части. Номер один: кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как нам привести их к столу переговоров? И в-третьих, какие рамки соглашения? Президент Трамп четко говорит, что эту войну нужно прекратить. Я считаю, что все должны согласиться с этим.

Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди перебегают через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями Третьей мировой войны", - сказал Волтц.

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Источник:
CBS
Опубликовал: Александр Бураков
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