"Дождались...". Шовковский выложил фото с фигурой Трампа
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Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился в Instagram-stories фотографией с восковой фигурой новоизбранного президента США Дональда Трампа.
"Дождались... Почти обо всем договорились...", – озаглавил пост легенда киевского клуба.
Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа. Ее начало - в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2025 в 16:28
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