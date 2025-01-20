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"Дождались...". Шовковский выложил фото с фигурой Трампа

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"Дождались...". Шовковский выложил фото с фигурой Трампа

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился в Instagram-stories фотографией с восковой фигурой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Дождались... Почти обо всем договорились...", – озаглавил пост легенда киевского клуба.

Сегодня, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Трампа. Ее начало - в 19:00 по киевскому времени.

"Дождались...". Шовковский выложил фото с фигурой Трампа - изображение 1

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Александр Шовковский США Динамо (Киев) Дональд Трамп
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2025 в 16:28
Дочекалися. Тільки невідомо чого.
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2025 в 16:28
Дочекалися. Тільки невідомо чого.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
20.01.2025 в 15:54
Шовковский с Трампом договаривается??
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0
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