ГБР задержало двух генералов и полковника ВСУ, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году. ФОТО

Задержаны бывшие командиры - два генерала и полковник. По данным ГБР, в результате их халатности российские оккупанты смогли захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Бывшие командиры оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады своим халатным отношением к военной службе позволили войскам российской федерации захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 ОБрТрО, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции.

"Также командир совершил ряд других ошибок, в том числе не в полной мере уточнил направления главных ударов противника, недостаточно контролировал организацию подготовки и ведения оборонительных действий. Он не осуществил своевременно маневр силами и средствами группировки, не организовал поддержку подразделений бригады артиллерией и воздушными силами.

Бывший командир 125 отдельной бригады теробороны, генерал-лейтенант, также недооценил возможности противника по восстановлению наступления в районе обороны бригады, неадекватно реагировал на наращивание врагом боевых потенциалов и угроз. В частности он не обеспечил обустройство позиций боевой охраны, не принимал меры по укомплектованию бригады, определял завышенные боевые задачи батальонам и, не проведя оперативно-тактические расчеты, не организовал надлежащего оборудования опорных пунктов, инженерных заграждений и т.д.", - пояснили в ГБР.

Бывший комбриг, продолжили в Бюро, имел информацию о подготовке наступательных действий противника, но не довел ее до подчиненных, не обеспечил максимальную мобилизацию и присутствие всего личного состава бригады, в частности офицеров на своих позициях.

"Уже во время боя он не организовал надлежащую огневую поддержку подразделений бригады артиллерией; не обеспечил действенного применения резервов бригады, взаимодействие бригады с другими подразделениями и не знал действительного положения на поле боя.

Бывший командир 415 батальона 23 омбр в свою очередь не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечья, Красное, Липцы и Слобожанское, которые находились в батальонном рубеже обороны, не определил, какие объекты включить в опорные пункты и как подготовить их к защите, способы противодействия подземно-минной борьбе противника, места оборудования хранилищ и складов.

Во время отражения наступления противника не доложил старшему командиру о результатах оборонительного боя, не принял меры к прекращению самовольного отхода 12 военнослужащих батальона и отдал единолично боевой приказ при отсутствии приказа старшего командира. Также бывший комбат проигнорировал и не выполнил распоряжение командира бригады о восстановлении утраченных позиций", - пишут в ГБР.

Это позволило рашистам завладеть позициями подразделений первого и второго эшелона батальонов, что привело к потере личного состава, проникновению противником в полосу обороны на расстояние до 10 км в глубину и потере контроля над частью территории вдоль государственной границы Украины.

В ГБР заявили, что после доставки задержанных в Киев им будет сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Бывшему командиру 415 ОСБ будет дополнительно сообщено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.